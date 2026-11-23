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23.11.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Lenovo Group ein
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 15,9 Prozent auf 2,07 EUR zu.
Um 12:28 Uhr wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 15,9 Prozent auf 2,07 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 22'410 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,07 EUR. Bei 2,03 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 32'372 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 104,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 54,41 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,061 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Am 19.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 237.13 Mrd. HKD im Vergleich zu 159.96 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,304 USD je Lenovo Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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