Die Lenovo Group-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,9 Prozent auf 2,03 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 22'410 Punkten notiert. Bei 2,05 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 722 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Bei 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 107,88 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,061 USD ausgeschüttet werden. Lenovo Group liess sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lenovo Group ein Ergebnis je Aktie von 0,22 HKD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 237.13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,25 Prozent gesteigert.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,304 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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