Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 2,57 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 22'934 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'610 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Gewinne von 64,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 63,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,068 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211.10 Mrd. HKD – ein Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Lenovo Group.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,264 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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