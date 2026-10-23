Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 2,58 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 22'934 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,58 EUR ein. Bei 2,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 10'560 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,22 EUR) erklomm das Papier am 25.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 63,51 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,068 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 211.10 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 146.96 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,264 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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