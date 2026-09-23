Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Mittwochvormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,12 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'087 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 4,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,10 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'150 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 77,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,078 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 211.10 Mrd. HKD im Vergleich zu 146.96 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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