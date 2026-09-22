Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Lenovo Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 4,11 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'042 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,12 EUR an. Bei 4,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 29'201 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei 4,21 EUR markierte der Titel am 18.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,56 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,078 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,220 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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