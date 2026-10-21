Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'867 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lenovo Group-Aktie bisher bei 2,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11'000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,54 Prozent. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Abschläge von 67,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Lenovo Group die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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