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21.09.2026 16:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 4,9 Prozent auf 3,98 EUR ab.

Lenovo Group
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 3,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'750 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,91 EUR nach. Bei 3,91 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 29'818 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2026 auf bis zu 4,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,35 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,078 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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