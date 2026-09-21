Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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21.09.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 3,98 EUR abwärts.
Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 3,98 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'750 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 3,91 EUR. Bei 3,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 21'234 Stück.
Am 18.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 322,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,078 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,420 HKD aus. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 211.10 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 146.96 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,220 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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