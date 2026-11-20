|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,87 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,87 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 22'841 Punkten steht. Bei 1,91 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'326 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 4,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 125,19 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 49,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,069 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Am 19.11.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,41 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 237.13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,301 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
20.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag tiefrot (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittwochmittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.