Um 16:28 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,87 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 22'841 Punkten steht. Bei 1,91 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'326 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 4,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 125,19 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 49,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,069 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Am 19.11.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,41 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 237.13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,301 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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