Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagnachmittag im Ausverkauf
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 2,89 EUR.
Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 7,7 Prozent auf 2,89 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'186 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,86 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 52'830 Lenovo Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 206,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,073 USD je Lenovo Group-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Am 19.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Lenovo Group-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,415 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
20.10.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagnachmittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group knickt am Dienstagmittag ein (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.