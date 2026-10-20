Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 7,7 Prozent auf 2,89 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'186 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,86 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 52'830 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 206,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,073 USD je Lenovo Group-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Lenovo Group-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,415 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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