Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group knickt am Dienstagmittag ein

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 8,6 Prozent auf 2,86 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'186 Punkten realisiert. Die Lenovo Group-Aktie sank bis auf 2,86 EUR. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'400 Stück gehandelt.

Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 203,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 USD belaufen. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,32 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146.96 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,415 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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