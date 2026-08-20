Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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20.08.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group verliert am Donnerstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,21 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,21 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'495 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,20 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 20'600 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Am 13.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 3,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 17,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (0,94 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 70,67 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Lenovo Group-Aktie. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211.10 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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