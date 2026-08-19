Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag Verlust reich

Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 3,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'471 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,25 EUR. Mit einem Wert von 3,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 36'909 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,078 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,420 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,220 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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