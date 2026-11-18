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18.11.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittwochmittag im Bullenmodus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 8,6 Prozent auf 2,03 EUR nach oben.
Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 2,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 23'508 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,03 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'055 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Bei 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 107,88 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 53,63 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,068 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,293 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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