Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit sattem Kursplus

Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,0 Prozent auf 4,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'604 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 4,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,13 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 182'576 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,21 EUR erreichte der Titel am 18.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 77,56 Prozent Luft nach unten.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 211.10 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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