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18.09.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group springt am Freitagmittag hoch

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group springt am Freitagmittag hoch

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 4,20 EUR.

Lenovo Group
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Das Papier von Lenovo Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 9,1 Prozent auf 4,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'604 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,21 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,13 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 59'283 Lenovo Group-Aktien.

Bei 4,21 EUR markierte der Titel am 18.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Abschläge von 77,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,078 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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