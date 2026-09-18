Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 7,9 Prozent auf 4,16 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 4,16 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'604 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,16 EUR zu. Bei 4,13 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 15'006 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 4,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 77,34 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
12:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group springt am Freitagmittag hoch (finanzen.ch)
|
09:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.