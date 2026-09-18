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18.09.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursfeuerwerk

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 7,9 Prozent auf 4,16 EUR.

Lenovo Group
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Um 09:28 Uhr wies die Lenovo Group-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 4,16 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'604 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,16 EUR zu. Bei 4,13 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 15'006 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 77,34 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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