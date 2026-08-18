Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag im Sinkflug

Die Lenovo Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 3,44 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'453 Punkten notiert. Die Lenovo Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,41 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,47 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 64'491 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei 3,88 EUR erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 11,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lenovo Group ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD vermeldet. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 19.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Lenovo Group.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,223 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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