Die Lenovo Group-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 3,45 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'453 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie sank bis auf 3,41 EUR. Bei 3,47 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 35'634 Lenovo Group-Aktien.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 265,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Lenovo Group dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,223 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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