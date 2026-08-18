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Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

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18.08.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Sinkflug

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,9 Prozent auf 3,43 EUR.

Lenovo Group
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 3,43 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'453 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 3,41 EUR. Mit einem Wert von 3,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19'694 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lenovo Group-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 19.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,223 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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