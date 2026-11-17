Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 1,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 23'753 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,93 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,93 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 715 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 121,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 50,50 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 USD. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 211.10 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146.96 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,293 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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