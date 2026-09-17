Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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17.09.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagvormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 3,79 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'713 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 25'648 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,24 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 75,16 Prozent sinken.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,078 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 211.10 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146.96 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,220 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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