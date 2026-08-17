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17.08.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagmittag tiefer

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,62 EUR.

Lenovo Group
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Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 3,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'116 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,67 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 17'492 Lenovo Group-Aktien.

Bei 3,88 EUR erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,19 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,079 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,420 HKD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,32 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 43,64 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Lenovo Group-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,222 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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