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16.11.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag leichter
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 1,94 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 1,94 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 23'637 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,89 EUR. Bei 1,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 45'659 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 4,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 117,75 Prozent Luft nach oben. Bei 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,068 USD. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 211.10 Mrd. HKD im Vergleich zu 146.96 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,293 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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