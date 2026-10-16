Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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16.10.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag fester
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 3,20 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 3,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'062 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,23 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'441 Lenovo Group-Aktien.
Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 4,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,075 USD je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211.10 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Lenovo Group-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 04.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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