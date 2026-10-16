Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Lenovo Group-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 3,15 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'062 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,15 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,13 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 18'043 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 4,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 234,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,075 USD ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 211.10 Mrd. HKD im Vergleich zu 146.96 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 04.11.2027.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,220 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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