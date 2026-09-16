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16.09.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Bullen treiben Lenovo Group am Mittwochvormittag an

Lenovo Group Aktie News: Bullen treiben Lenovo Group am Mittwochvormittag an

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 3,72 EUR.

Lenovo Group
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Um 09:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 3,72 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'667 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,70 EUR. Bisher wurden heute 53'400 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Am 13.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 295,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,39 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,220 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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