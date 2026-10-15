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15.10.2026 16:29:00

Lenovo Group Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Lenovo Group

Lenovo Group Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Lenovo Group

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 11,8 Prozent auf 2,95 EUR ab.

Lenovo Group
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Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr um 11,8 Prozent auf 2,95 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'314 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,87 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,95 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 292'915 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 43,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 68,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,075 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet. Lenovo Group dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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