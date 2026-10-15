Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gibt am Donnerstagmittag deutlich nach

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 14,1 Prozent auf 2,88 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'314 Punkten steht. Bei 2,88 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,95 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 172'778 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 46,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 67,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,075 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,220 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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