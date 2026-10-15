Lenovo Group Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Lenovo Group

Um 09:28 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 12,3 Prozent auf 2,94 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'314 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,95 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'040 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,94 EUR fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,075 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 211.10 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 146.96 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Lenovo Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,220 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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