Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Um 12:28 Uhr ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 3,43 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'345 Punkten steht. Bei 3,43 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,55 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 43'252 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 23,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 0,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 72,55 Prozent sinken.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,075 USD je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,32 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 43,64 Prozent gesteigert.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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