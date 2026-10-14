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14.10.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 3,8 Prozent auf 3,45 EUR.

Lenovo Group
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 3,45 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'345 Punkten steht. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,45 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'300 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,50 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,075 USD. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,32 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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