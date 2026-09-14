Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 3,57 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,58 EUR. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'170 Stück gehandelt.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Mit Abgaben von 73,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,220 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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