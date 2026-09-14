Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.09.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,57 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 3,57 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,58 EUR. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'170 Stück gehandelt.
Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Mit Abgaben von 73,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,220 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
12:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Lenovo Group Aktie News: Anleger setzen Lenovo Group am Dienstagvormittag unter Druck (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.