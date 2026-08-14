Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 3,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'396 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,66 EUR. Bei 3,72 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 26'438 Stück.

Am 13.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,59 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,079 USD. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group ein EPS von 0,06 HKD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 211.10 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 19.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,222 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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