Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 3,74 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'396 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'136 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 297,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,079 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,420 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,06 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132.13 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 19.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,222 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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