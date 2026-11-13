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13.11.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group knickt am Nachmittag ein
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,9 Prozent auf 2,05 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr 7,9 Prozent im Minus bei 2,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'008 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,00 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 52'227 Lenovo Group-Aktien.
Bei 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 105,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,068 USD aus. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,293 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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