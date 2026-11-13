Lenovo Group Aktie News: Anleger setzen Lenovo Group am Mittag unter Druck

Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 7,0 Prozent auf 2,07 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'008 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,02 EUR. Bisher wurden heute 23'027 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Am 25.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,068 USD aus. Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,293 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030