Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group gibt am Vormittag deutlich nach

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 9,0 Prozent auf 2,03 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'008 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,02 EUR. Bisher wurden heute 18'343 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 108,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 USD. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 211.10 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 19.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,293 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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