Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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13.10.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,3 Prozent auf 3,55 EUR ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 3,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'271 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,49 EUR. Bei 3,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 41'742 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 4,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 18,87 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR. Abschläge von 73,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,075 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2026 vor. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 HKD je Aktie gewesen. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211.10 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,220 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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