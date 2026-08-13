Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 20,7 Prozent auf 3,83 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,88 EUR. Bei 3,88 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 107'860 Lenovo Group-Aktien.

Am 13.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 3,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 1,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,067 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Am 21.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.68 Mrd. HKD – ein Plus von 27,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Lenovo Group-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,210 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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