Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag im Bullenmodus

Um 12:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 19,9 Prozent auf 3,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'673 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Bei 3,88 EUR erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,23 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,067 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,420 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.05.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,06 HKD je Aktie verdient. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.68 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Lenovo Group rechnen Experten am 19.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,210 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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