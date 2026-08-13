Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag im Bullenmodus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Zuletzt stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 19,9 Prozent auf 3,80 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 19,9 Prozent auf 3,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 3,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'673 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Bei 3,88 EUR erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,23 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,067 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,420 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.05.2026 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,06 HKD je Aktie verdient. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.68 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Lenovo Group rechnen Experten am 19.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,210 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
13.08.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagvormittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.