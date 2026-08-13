Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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13.08.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Donnerstagvormittag stark gefragt
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 19,6 Prozent auf 3,79 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 19,6 Prozent auf 3,79 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'800 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 302,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,067 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 21.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 HKD gegenüber 0,06 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 168.68 Mrd. HKD gegenüber 132.13 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lenovo Group-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 19.08.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,210 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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