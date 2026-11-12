Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag tiefrot

Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 2,18 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'315 Punkten liegt. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,20 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 30'048 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,22 EUR erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 131,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,068 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 19.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,293 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030