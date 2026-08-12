Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,17 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'652 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 3,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 32'635 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,22 EUR) erklomm das Papier am 10.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,58 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 236,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 USD je Lenovo Group-Aktie. Lenovo Group liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 168.68 Mrd. HKD gegenüber 132.13 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.08.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.08.2027 wird Lenovo Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,206 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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