Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag stark gefragt

Um 16:28 Uhr stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 2,27 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'557 Punkten notiert. Bei 2,27 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'400 Stück gehandelt.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 0,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,53 Prozent.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,068 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211.10 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,293 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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