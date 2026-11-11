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11.11.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 2,23 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 2,23 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'557 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,23 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,23 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5'000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Bei 4,22 EUR markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,24 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,068 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Am 19.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,293 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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