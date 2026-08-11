Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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11.08.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 3,17 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,17 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'937 Punkten realisiert. Die Lenovo Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,15 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,18 EUR. Bisher wurden heute 33'597 Lenovo Group-Aktien gehandelt.
Bei 3,22 EUR erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 USD je Lenovo Group-Aktie. Lenovo Group gewährte am 21.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.68 Mrd. HKD – ein Plus von 27,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 132.13 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.08.2027 dürfte Lenovo Group die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,203 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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