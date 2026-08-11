Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,18 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'937 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10'000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,22 EUR erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,26 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,067 USD aus. Lenovo Group liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168.68 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 132.13 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Am 13.08.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Lenovo Group.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen?
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
09:29
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagnachmittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagmittag auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie klettert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordquartal - jetzt einsteigen? (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.