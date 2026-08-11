Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'937 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10'000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,22 EUR erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,26 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,067 USD aus. Lenovo Group liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168.68 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 132.13 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 13.08.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Lenovo Group.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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