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10.11.2026 12:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagmittag schwächer

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 2,16 EUR.

Lenovo Group
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,6 Prozent auf 2,16 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'448 Punkten liegt. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,15 EUR nach. Bei 2,18 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 434 Lenovo Group-Aktien.

Am 25.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,37 Prozent. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 56,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,068 USD aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 211.10 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,293 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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